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ПОЛІТИКА

Санкції ЄС проти Ірану продовжені через військову підтримку агресії росії

15 липня 2024, 13:52
Санкції ЄС проти Ірану продовжені через військову підтримку агресії росії
Фото: DW
На даний час режим санкцій поширюється на 12 осіб та дев'ять організацій.

Європейська Рада продовжила до 27 липня 2025 року обмежувальні заходи у зв'язку з військовою підтримкою Іраном агресивної війни росії проти України та збройних груп та утворень на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря.

Про це йдеться на сайті Ради.

На даний час режим санкцій поширюється на 12 осіб та дев'ять організацій. Активи цих осіб заморожуються, а надання їм коштів чи економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонено. Крім того, цими фізичними особами поширюється заборона на поїздки до ЄС.

У своїх висновках від 21 та 22 березня 2024 року Європейська Рада закликала треті сторони, включаючи Іран, негайно припинити надання матеріальної підтримки агресивній війні росії проти України.

У своїх висновках від 17 та 18 квітня 2024 року Європейська Рада підтвердила свою відданість вжиття подальших обмежувальних заходів проти Ірану, зокрема щодо безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та ракет. Нарешті, Європейська Рада підтвердила, що ЄС, як і раніше, повністю прихильний до сприяння деескалації та безпеки в регіоні.

Рада 14 травня 2024 року розширила сферу дії обмежувальних заходів ЄС у зв'язку з військовою підтримкою Іраном агресивної війни Росії проти України, включивши до неї як безпілотники, так і ракети, а також підтримку іранською програмою безпілотників і ракет збройних груп та утворень на Близькому Сході та в Близькому Сході. регіоні Червоного моря.

росія загрозаІрансанкції

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