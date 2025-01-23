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ПОЛІТИКА

Санкції ЄС проти росії під загрозою через позицію Угорщини

23 січня 2025, 14:31
Санкції ЄС проти росії під загрозою через позицію Угорщини
Фото: Getty Images
Досі угорський лідер заявляв, що Трамп спробує покласти край війні, припинивши допомогу Україні.

Доля санкцій Європейського союзу проти росії опинилася під питанням після того, як високопоставлений угорський чиновник дав зрозуміти, що їхнє відновлення до кінця місяця не має бути автоматичним, і закликав до "дебатів".

Про це повідомляє Bloomberg.

Обрання Дональда Трампа у США створило "нову ситуацію", яка означає, що відновлення санкцій не має бути "автоматичним", заявив журналістам міністр кабінету міністрів Гергелі Гуляш.

Він відмовився відповідати на неодноразові запитання про те, чи накладе прем'єр-міністр Віктор Орбан вето на продовження санкцій, чи доведеться скликати позачерговий саміт ЄС із цього питання.

Орбан, який неодноразово закликав до скасування санкцій проти росії, опинився в незручному політичному становищі після того, як у середу Трамп пригрозив росії новими митами, якщо президент владімір путін не зможе укласти "угоду" про припинення війни з Україною.

Досі угорський лідер заявляв, що Трамп спробує покласти край війні, припинивши допомогу Україні.

Посли ЄС зустрінуться найближчими днями, щоб з'ясувати, чи зможуть вони просунути продовження, яке дотепер було звичайною рутиною, але потребує одностайної підтримки 27 держав-членів блоку. Кілька дипломатів заявили, що наразі немає запасного плану щодо продовження санкцій, якщо Орбан продовжить їх блокувати.

ЄвропаУгорщинавійнаВіктор Орбансанкціі проти росії

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