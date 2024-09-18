Санкції ЄС проти росії вдарять по країнах Південно-Східної Азії – Reuters

Зазначається, що ЄС доклав чимало зусиль, щоб перекрити росії можливості обходу санкцій через центральноазіатські країни.

Санкції Європейського союзу можуть бути спрямовані на фінансові інститути, які підтримують потоки товарів для війни, яку веде росія, а також на товари, вироблені в Південно-Східній Азії західними дочірніми компаніями.

Про це пише видання Reuters.

Так, посланник ЄС Девід О'Салліван сказав, що санкції не є "чарівною кулею", але їхня мета - зробити так, щоб росії було важче, повільніше і дорожче підживлювати свою військову машину. Він додав, що не має ілюзій щодо обходу санкцій і що складання списку компаній, які продають москві товари подвійного призначення, часто є спробою "збити з пантелику".

За його словами, ЄС доклав чимало зусиль, щоб перекрити росії канали обходу санкцій через центральноазіатські країни, і скорочення тіньових потоків стало очевидним після дипломатичних зусиль з Казахстаном, Узбекистаном, Вірменією та іншими країнами. Однак перед ним стоїть складніше завдання - зупинити аналогічні потоки в Південно-Східній Азії, де країни є виробниками, а не просто транзитними пунктами.

"Велика частина продукції, що йде через Китай, виробляється дочірніми компаніями західних компаній у Південно-

Східній Азії", - сказав О'Салліван.