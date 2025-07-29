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Санкції ЄС змусили індійський нафтопереробний завод скоротити виробництво

29 липня 2025, 13:39
Санкції ЄС змусили індійський нафтопереробний завод скоротити виробництво
Фото: AFP
Завод Nayara Energy пов'язаний із росією, тому був змушений був скоротити обсяги виробництва на тлі обмежень.

Санкції, введені Європейським Союзом проти російської енергетики, змусили індійську компанію Nayara Energy знизити обсяги переробки нафти. 

Йдеться про найбільший приватний нафтопереробний завод Індії, який частково належить російській "Роснефті", повідомляє Reuters.

Nayara зменшила завантаження свого НПЗ у Вадінарі до 70–80% після набуття чинності нових санкцій 18 липня, пише видання.

Причина - проблеми з експортом нафтопродуктів і нестача резервуарів для зберігання палива.

До цього завод працював із перевантаженням у понад 100% потужності.

Проте цього місяця щонайменше два танкери відмовилися від навантаження, а один із російською нафтою був перенаправлений в інший порт. 

В середньому Nayara експортує 4 млн барелів перероблених продуктів на місяць, включно з дизелем, бензином, авіагазом і нафтою. 

Однак після санкцій трейдери почали уникати роботи з її паливом.

Компанія частково контролюється структурами, пов’язаними з росією, зокрема "Роснефтью", і залишається одним із головних переробників російської нафти в Індії. 

Загалом Nayara забезпечує приблизно 8% від загального обсягу нафтопереробки в країні, який становить 5,2 млн барелів на добу.

 
ЄвросоюзсанкціїІндіяNayara Energy

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