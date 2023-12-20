Санкції Євросоюзу проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті

В Європейському Союзі ухвалили рішення, що потенційно дозволяє зберігати санкції проти громадян рф у відповідних списках і після їхньої смерті.

Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання EUObserver.

Десятки російських олігархів, які потрапили під санкції, намагаються оскаржити в судах заборони, але відкритий лобізм з цього питання зараз незаконний.

За рішенням, яке було ухвалено в понеділок - тепер навіть смерть підсанкційної особи не обов’язково означає автоматичне викреслення з санкційного списку і розмороження активів.

Рада ЄС зможе зберегти санкції щодо померлої особи, якщо вважатиме, що ці активи у разі розмороження можуть бути використані для фінансування війни рф в Україні, з міркувань, що у російських реаліях вони опиняться майже у тих самих руках.

"Цей крок був необхідний, тому що автоматична система вилучення померлих зі списків, яка діяла досі, була предметом занепокоєння", – прокоментував виданню дипломат ЄС на умовах анонімності.

"Ми ніколи не можемо бути впевнені, чи такі люди як Пригожин, наприклад, справді померли, чи вони все ж таки живі", - додав політик.