Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Санкції зупинили роботу російського заводу Arctic LNG 2 з виробництва СПГ

28 жовтня 2024, 13:49
Санкції зупинили роботу російського заводу Arctic LNG 2 з виробництва СПГ
Комерційне скраплення газу на заводі зупинили через високі запаси, оскільки завод не може вільно експортувати вантажі.

російський завод Arctic LNG 2 припинив скраплення природного газу, оскільки західні заборони обмежують його можливості відвантажувати і продавати вантажі.

Про це агентству Bloomberg повідомили джерела.

Комерційне скраплення газу на заводі зупинили через високі запаси, оскільки завод не може вільно експортувати вантажі.

Підприємство, розташоване за Полярним колом, стало обʼєктом кількох хвиль західних санкцій за останній рік. Обмеження, запроваджені США та їхніми союзниками через вторгнення кремля в Україну, обмежили доступ Arctic LNG 2 до танкерів льодового класу, побудованих для проєкту в Південній Кореї, і змусили іноземних покупців неохоче купувати вантажі.

В результаті зупинки середньодобовий видобуток на газовому родовищі, що живить завод в Арктиці, впав до 5,3 мільйона кубометрів в цьому місяці. Це менше половини добового видобутку протягом більшої частини вересня, який в середньому становив 12,1 мільйона кубометрів.

Певна переробка газу необхідна для підтримки СПГ-обʼєктів навіть тоді, коли вони не працюють в комерційних масштабах. Проєкт Arctic LNG 2 перекачував і переробляв невеликі обсяги газу на початку цього року, ще до того, як розпочав завантаження.

Хоча заводу вдалося розпочати відвантаження свого переохолодженого палива в серпні, використовуючи звичайні газовози, часто з непрозорою структурою власності, і до цього часу він відправив на ринок вісім вантажів, жодна з партій не змогла знайти покупця.

З середини жовтня росія заборонила звичайним суднам проходити через східні арктичні води в напрямку Азії через суворіші, ніж очікувалося, льодові умови. Це обмеження ще більше обмежило можливості відвантаження для проєкту Arctic LNG 2 до того часу, поки морський прохід не буде відкритий для суден нельодового класу наступного літа.

Проєктна потужність Arctic LNG 2 становить 19,8 млн тонн на рік, але поки що працює лише одна технологічна лінія, здатна виробляти 6,6 млн тонн на рік. Влітку завод нарощував обсяги видобутку та скраплення природного газу, а в серпні, з початком експорту, обсяги досягли найвищого рівня цього року.

У грудні 2023 року на Arctic LNG 2 завершили будівництво першої з трьох установок скраплення, і завод почав виробляти СПГ.

санкціі проти росіївійна в УкраїніСПГ

Останні матеріали

Грузія демонструє, чому Україна має перемогти. Зв'язки путіна з MAGA вже важко приховати – Філліпс О'Брайен
Політика
Грузія демонструє, чому Україна має перемогти. Зв'язки путіна з MAGA вже важко приховати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 12:48
У Курській області 95-бригада перемолола
Політика
У Курській області 95-бригада перемолола "контрнаступи" росіян. І це всі хороші новини з фронту – Том Купер
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 01:20
Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Політика
Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 16:58
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві
Політика
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві "наклюкався" до втрати свідомості – WSJ
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 12:17
путін створює
Політика
путін створює "чорні сотні" під назвою "русская община". Це загрожує як іммігрантам, так і корінним неросіянам – Пол Гобл
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 08:30
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Політика
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 16:45
Автокатастрофа у сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Політика
Автокатастрофа у сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 12:43
Розбудили не того тигра. Хороші хлопці ще можуть перемогти – Ендрю Таннер
Розбудили не того тигра. Хороші хлопці ще можуть перемогти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 08:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється