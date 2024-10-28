Санкції зупинили роботу російського заводу Arctic LNG 2 з виробництва СПГ

Комерційне скраплення газу на заводі зупинили через високі запаси, оскільки завод не може вільно експортувати вантажі.

російський завод Arctic LNG 2 припинив скраплення природного газу, оскільки західні заборони обмежують його можливості відвантажувати і продавати вантажі.

Про це агентству Bloomberg повідомили джерела.

Комерційне скраплення газу на заводі зупинили через високі запаси, оскільки завод не може вільно експортувати вантажі.

Підприємство, розташоване за Полярним колом, стало обʼєктом кількох хвиль західних санкцій за останній рік. Обмеження, запроваджені США та їхніми союзниками через вторгнення кремля в Україну, обмежили доступ Arctic LNG 2 до танкерів льодового класу, побудованих для проєкту в Південній Кореї, і змусили іноземних покупців неохоче купувати вантажі.

В результаті зупинки середньодобовий видобуток на газовому родовищі, що живить завод в Арктиці, впав до 5,3 мільйона кубометрів в цьому місяці. Це менше половини добового видобутку протягом більшої частини вересня, який в середньому становив 12,1 мільйона кубометрів.

Певна переробка газу необхідна для підтримки СПГ-обʼєктів навіть тоді, коли вони не працюють в комерційних масштабах. Проєкт Arctic LNG 2 перекачував і переробляв невеликі обсяги газу на початку цього року, ще до того, як розпочав завантаження.

Хоча заводу вдалося розпочати відвантаження свого переохолодженого палива в серпні, використовуючи звичайні газовози, часто з непрозорою структурою власності, і до цього часу він відправив на ринок вісім вантажів, жодна з партій не змогла знайти покупця.

З середини жовтня росія заборонила звичайним суднам проходити через східні арктичні води в напрямку Азії через суворіші, ніж очікувалося, льодові умови. Це обмеження ще більше обмежило можливості відвантаження для проєкту Arctic LNG 2 до того часу, поки морський прохід не буде відкритий для суден нельодового класу наступного літа.

Проєктна потужність Arctic LNG 2 становить 19,8 млн тонн на рік, але поки що працює лише одна технологічна лінія, здатна виробляти 6,6 млн тонн на рік. Влітку завод нарощував обсяги видобутку та скраплення природного газу, а в серпні, з початком експорту, обсяги досягли найвищого рівня цього року.

У грудні 2023 року на Arctic LNG 2 завершили будівництво першої з трьох установок скраплення, і завод почав виробляти СПГ.