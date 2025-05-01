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ПОЛІТИКА

Санкційна діра Європи: російські метали і далі потрапляють на ринок ЄС

01 травня 2025, 15:44
Санкційна діра Європи: російські метали і далі потрапляють на ринок ЄС
Посилення санкцій потребує консенсусу 27 країн ЄС, а такі країни-члени, як Італія, Бельгія, Данія та Чехія, мають російські сталепрокатні заводи, які використовують російські метали.

Поки США ведуть активну роботу по припиненню війни в Україні, європейські союзники теж можуть показати, що налаштовані серйозно. І посилити економічні санкції проти росії, якій досі продовжують наповнювати бюджет, купуючи паливо та метали.

Про це йдеться у статті Метью Бойса і Джеймса К. Глассмана для журналу Fortune.

"Центр досліджень енергетики (CREA) повідомив, що імпорт викопного палива в ЄС з росії у 2024 році склав 24 млрд доларів - це більше, ніж фінансова допомога Україні. Ця залежність повинна припинитися. Європейські країни «використовують будь-яку можливість торгувати з росією, навіть коли ця торгівля послаблювала європейську безпеку і зміцнювала москву", - вказують автори. 

Втім, енергетика - не єдина прогалина в санкціях, яку Європа має усунути. У минулорічному звіті American Enterprise Institute Кріса Міллера та Керолайн Новак було зроблено висновок, що "обсяги російського експорту мінералів і металів залишаються в основному незмінними".

"ЄС запровадив винятки щодо таких російських сталевих ресурсів, як чавун і залізна руда, а високі квоти не зашкодили російським експортерам таких продуктів, як сляби. Європейські країни закуповують російської металопродукції приблизно на 4 млрд доларів на рік", - підкреслює видання. 

Посилення санкцій потребує консенсусу 27 країн ЄС, а такі країни-члени, як Італія, Бельгія, Данія та Чехія, мають російські сталепрокатні заводи, які використовують російські метали. 

"Європейці можуть змусити продати ці російські заводи. Або отримати метали з інших країн, включно з Україною, яка страждає подвійно. По-перше, росіяни знищили багато своїх металургійних заводів, у тому числі 95-річний металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі, один із найбільших у Європі. А по-друге, росіяни все ще продають на європейські ринки дешевший метал, витісняючи конкурентів", - зауважили автори. 

Як відомо, раніше видання УП провело розслідування і з’ясувало, що друга найбагатша людина рф, власник Новоліпєцкого металургійного комбінату (НЛМК) Володимир Лісін веде активну співпрацю з підприємствами рф, які виробляють ракети, дрони та ядерну зброю. При цьому два заводи Лісіна продовжують спокійно працювати у передмісті Брюсселю. А сам Лісін, попри тісну дружбу з путіним – не перебуває під санкціями ЄС.

Європавійнасанкціі проти росії

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