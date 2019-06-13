САП передала в суд справу про розкрадання грошей, виділених на проект "Стіна"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Дарницького районного суду Києва справу про розкрадання коштів, виділених на проект інженерно-технічного облаштування державного кордону з Росією (проект "Стіна").

Відзначають, що прокурори САП спільно з детективами Національного антикорупційного бюро завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів держбюджету, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до зони проведення антитерористичної операції і Криму, повідомляє прес-служба САП у Facebook.

"Було висунуто звинувачення трьом посадовцям Держприкордонслужби, трьом директорам фірм підрядників і двом посередникам. Усього перед судом постануть восьмеро осіб", - ідеться в повідомленні.

Встановлено, що посадові особи прикордонної служби, за сприяння і співучасті з суб'єктами госпдіяльності, заволоділи коштами і завдали збитків державі на загальну суму 16,688 496,31 гривень.

За епізодом нецільового використання бюджетних коштів встановлено, що прикордонники здійснювали нецільове використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 1002120 "Заходи щодо інженерно-технічного облаштування кордону" відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів і проведення витрати на реконструкцію приміщень "Г-2" на вул. Стартовій, 11 у Харкові (Харківська авіаційна ескадрилья) під службові приміщення, чим завдали державі збитків на загальну суму 13 212 155,11 гривень.

За епізодом створення фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, за допомогою яких "виводили" державні кошти, державі заподіяно майнову шкоду в розмірі 10 372 144,40 гривень.

Звинувачення висунуто за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), за ч. 2 ст. 210 (нецільове використання бюджетних коштів службовою особою), за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 (організація фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності) і за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 (організація внесення в документи для проведення держреєстрації юрособи) Кримінального кодексу.

Додамо, що проєкт інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону "Стіна" у зв'язку з недофінансуванням продовжили до 2021 року.