САП закрила підозру екс-керівнику агрохолдингу "Мрія"
Про це йдеться у відповіді Національного антикорупційного бюро на запит журналіста видання "Слово і Діло".
"29 грудня 2018 року відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань, постановою прокурора кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу, в якому повідомлено про підозру фізичній особі (Миколі Гуті – ред.), закрито на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу", – йдеться в листі.
Також, згідно з відповіддю НАБУ, станом на 8 лютого 2019 року, матеріали вказаної справи з САП в Національне бюро не надходили.
Крім того, в НАБУ підкреслили, що у вересні 2018 року підслідність у цій справі була визначена за Головним управлінням Національної поліції в Києві, а в листопаді – знову за НАБУ.
Як інформував iPress.ua, Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук співвласника українського агрохолдингу "Мрія" Миколу Гуту.
Зазначимо, що агрохолдинг "Мрія", який Микола Гута донедавна очолював був заснований його батьками Іваном і Клавдією Гутами.
"Мрія" спеціалізується на вирощуванні пшениці, ячменю, ріпаку, цукрових буряків, гречки, картоплі та ін.
У серпні 2014 року агрохолдинг повідомив про дефолт, сума якого становила $1,3 млрд.
Кредитори "Мрії" просили українську владу розслідувати діяльність компанії, яку контролює сім'ї Гути і запобігти потенційному виведенню активів, майна і грошових коштів холдингу.
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