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ПОЛІТИКА

Сатиричні шоу стають жертвами політики Трампа – EuroNews

26 липня 2025, 10:59
Сатиричні шоу стають жертвами політики Трампа – EuroNews
Фото: Yahoo Finanzas
South Park, Стівен Колберт і Джой Бехар опинилися під тиском з боку Трампа та його союзників.

Політичне протистояння між адміністрацією президента США Дональда Трампа та американськими медіа виходить на новий рівень. Об’єктами критики та, як вважають експерти, тиску, стали не лише журналісти, а й автори сатиричних шоу, включно з легендарним анімаційним серіалом South Park, ведучими Стівеном Колбертом (The Late Show) і Джой Бехар (The View), а також компанією Paramount, яка володіє низкою ключових медіабрендів.

Про це повідомляє EuroNews.

Приводом для обурення став новий епізод South Park, з якого розпочався 27-й сезон після дворічної перерви. У серії Дональда Трампа зобразили повністю оголеним у ліжку з Сатаною — персонаж створений із використанням реального фото президента. Геніталії Трампа показано в кадрі п’ять разів, що спричинило внутрішній конфлікт між авторами шоу і студією Paramount.

Речник Білого дому Тейлор Роджерс заявив, що шоу є "четверосортним продуктом", а його творці "відчайдушно намагаються привернути увагу". Водночас, за його словами, президент "виконав більше обіцянок за шість місяців, ніж будь-хто в історії США".

Автор шоу Трей Паркер у відповідь на критику саркастично вибачився на фестивалі Comic-Con: "Нам дуже шкода", – сказав він із кам'яним виразом обличчя. Пізніше він уточнив, що студія вимагала цензурувати сцену з оголеним Трампом, але він відмовився: "Ні, ви не розмиєте пеніс".

Сатиричний епізод також висміює нещодавню суперечливу угоду між Paramount та Трампом на $16 мільйонів, яка стосувалася врегулювання його позову проти телепрограми 60 хвилин на CBS. Трамп звинуватив передачу в “монтажі інтерв’ю з Камалою Гарріс з метою її прикрашання”.

У цьому контексті телеведучий Стівен Колберт у The Late Show назвав виплату “великим хабарем”. Невдовзі після цього шоу було офіційно скасовано — останній випуск вийде у травні наступного року. Paramount Global пояснила це “фінансовими причинами”, однак у медіасередовищі це сприйняли як спробу уникнути загострення конфлікту з Трампом — особливо в світлі майбутнього злиття компанії зі Skydance Media на $8 мільярдів, що потребує погодження Федеральної комісії зі зв’язку (FCC), яку зараз контролює адміністрація Трампа.

Не оминула критика і Джой Бехар, яка в ефірі The View висміяла заяву Трампа про "держпереворот Обами", порівнявши екс-президента з Обамою: "Він йому заздрить, бо Обама — це все, чим Трамп не є: розумний, красивий, талановитий…”. У відповідь речник Білого дому через Fox News Digital назвав її “нікчемною невдахою з тяжким розладом свідомості щодо Трампа".

Адміністрація натякнула, що наступним шоу на шляху до скасування може стати The View, рейтинг якого, за їх словами, "досяг історичного мінімуму".

Медіаексперти вважають ситуацію симптомом зростаючого тиску на незалежні й сатиричні голоси в американському інформаційному просторі напередодні виборів. На їхню думку, медіагіганти опиняються між політичним тиском і потребою зберігати редакційну свободу.

СШАДональд Трампшоубізнессатира

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