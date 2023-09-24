Саудівська Аравіа готова бути посередником між рф та Україною:

Саудівська Аравія готова продовжувати докладати посередницькі зусилля з метою досягнення мирного врегулювання в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауд під час виступу на загальних дебатах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Укрінформ.

"Щодо російсько-української кризи, то Королівство в черговий раз закликає до припинення цієї кризи, обмеження її негативних наслідків для безпеки та стабільності у всьому світі. Королівство наголошує на необхідності докладати всіх можливих зусиль для припинення цієї кризи та вирішення суперечок мирним шляхом, повазі до принципів міжнародного права та прагненні до збереження безпеки та інтересів усіх", - сказав він.

Саудівський міністр вказав на те, що керівництво КСА, у рамках підтримки спрямованих на встановлення миру міжнародних зусиль, надало свої добрі послуги задля звільнення полонених різних національностей, а також запросило Україну взяти участь у саміт Ліги арабських держав у Джидді.