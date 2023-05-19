Саудівська Аравія готова стати посередником між Україною та росією – AP
Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман аль Сауд сказав, що королівство готове докласти зусиль для посередництва між Hосією і Україною.
Про це повідомляє агентство Associated Press, зазначаючи, що минулого року Саудівська Аравія виступила посередником в обміні полоненими.
"Ми підтримуємо зусилля, які сприяють урегулюванню українського “конфлікту”, – сказав бін Салман.
На початку 2022 року Саудівська Аравія пообіцяла надати Україні $400 млн допомоги та голосувала за резолюції ООН, що закликають росію припинити вторгнення і утриматися від анексії української території.
Водночас офіційна Джидда чинить опір тиску з боку США щодо збільшення видобутку нафти, щоб зменшити доходи росії.