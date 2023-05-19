Матеріали:
Теми:

Саудівська Аравія готова стати посередником між Україною та росією – AP

19 травня 2023, 20:47
Саудівська Аравія готова стати посередником між Україною та росією – AP
джерело stockphoto
Відповідну заяву кронпринц зробив на саміті Ліги арабських держав, який стартував 19 травня у Джидді.

Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман аль Сауд сказав, що королівство готове докласти зусиль для посередництва між Hосією і Україною.

Про це повідомляє агентство Associated Press, зазначаючи, що минулого року Саудівська Аравія виступила посередником в обміні полоненими.

"Ми підтримуємо зусилля, які сприяють урегулюванню українського “конфлікту”, – сказав бін Салман.

На початку 2022 року Саудівська Аравія пообіцяла надати Україні $400 млн допомоги та голосувала за резолюції ООН, що закликають росію припинити вторгнення і утриматися від анексії української території.

Водночас офіційна Джидда чинить опір тиску з боку США щодо збільшення видобутку нафти, щоб зменшити доходи росії.

Саудівська Аравіяпосередниквійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Політика
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Переклад iPress – 19 травня 2023, 15:14
Поразницька, безглузда дискусія Америки
Політика
Поразницька, безглузда дискусія Америки "Україна чи Тайвань". США повинні відновити свій потенціал лідерства – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 19 травня 2023, 12:06
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Технології
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2023, 10:03
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Політика
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Переклад iPress – 19 травня 2023, 08:31
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Політика
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 18 травня 2023, 17:06
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Політика
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Переклад iPress – 18 травня 2023, 12:27
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Політика
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 травня 2023, 10:11
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Політика
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Переклад iPress – 17 травня 2023, 16:33
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється