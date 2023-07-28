Саудівська Аравія хоче викупити турецький Baykar

Саудівська Аравія запропонувала Туреччині придбати 100% акцій її приватної компанії Baykar, яка виробляє БПЛА, зокрема ударні Bayraktar.

Про це повідомляє агентство Gazete Pencere.

Пропозиція саудівської сторони стала несподіваною. Компанія Baykar, як стверджується, не розглядає питання продажу понад 40% своїх акцій, пише агенство.

Влада Туреччини і найбільша приватна компанія країни з виробництва дронів наразі не прокоментували інформацію.

Під час візиту Ердогана до Саудівської Аравії Baykar підписала з нею угоду про постачання ударних безпілотників на суму понад $3 млрд, що стало найбільшим разовим експортним контрактом Туреччини в галузі військово-промислового комплексу.