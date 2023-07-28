Саудівська Аравія хоче викупити турецький Baykar
Про це повідомляє агентство Gazete Pencere.
Пропозиція саудівської сторони стала несподіваною. Компанія Baykar, як стверджується, не розглядає питання продажу понад 40% своїх акцій, пише агенство.
Влада Туреччини і найбільша приватна компанія країни з виробництва дронів наразі не прокоментували інформацію.
Під час візиту Ердогана до Саудівської Аравії Baykar підписала з нею угоду про постачання ударних безпілотників на суму понад $3 млрд, що стало найбільшим разовим експортним контрактом Туреччини в галузі військово-промислового комплексу.Раніше стало відомо, що власник Gucci купує 30% акцій бренду Valentino за €1,7 млрд