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Саудівська Аравія може приєднатися до банку БРІКС

29 травня 2023, 13:12
Саудівська Аравія може приєднатися до банку БРІКС
Фото: irontimes.com
Саудівська Аравія веде перемовини з банком БРІКС про приєднання в якості 9-го члена так, як акціонер-засновник росія потерпає від санкцій.

Про це пише Financial Times.

"На Близькому Сході ми надаємо великого значення Королівству Саудівська Аравія і наразі ведемо з ним кваліфікований діалог", - пише видання. 

Саудівська Аравія веде переговори, в той час, коли НБР готується приступити до офіційної оцінки можливостей фінансування, які стали сумнівними через вторгнення росії в Україну. 

Днями банк проведе щорічні збори.

"Членство в банку зміцнить зв'язки Ер-Ріяда з країнами БРІКС в той час, коли Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер сирої нафти, також прагне до тісніших відносин з Китаєм.  Лідер КНР Сі Цзіньпін привітав "нову еру" у відносинах між країнами під час свого візиту до королівства наприкінці минулого року, а в березні Пекін виступив посередником в укладенні угоди між Саудівською Аравією та Іраном про відновлення дипломатичних відносин", - йдеться в статті. 

Офіційні особи Саудівської Аравії від коментарів відмовилися. 

"Саудівська Аравія стане ще одним акціонером, коли НБР буде оцінювати свою здатність мобілізувати кошти після того, як війна в Україні викликала занепокоєння щодо залежності банку від росії. Як член-засновник, росія володіє пакетом акцій банку, що становить близько 19%.

НБР був змушений призупинити свої російські інвестиції в розмірі $1,7 млрд, або близько 6,7% від загального обсягу активів, і припинити фінансування нових російських проєктів, щоб запевнити інвесторів, що він дотримується санкцій, запроваджених Заходом проти рф", - зазначає Financial Times.

росія заявила, що розглядає банк як інструмент, який допоможе пом'якшити вплив санкцій і відійти від прив'язки продажу нафти до долара. 

Азійський банк інфраструктурних інвестицій, ще один багатосторонній кредитор, в якому Китай є найбільшим акціонером теж заморозив свій бізнес в росії ще минулого року.

Саудівська АравіяБРІКС

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