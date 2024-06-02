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Саудівська Аравія не братиме участь в Саміті миру в Швейцарії – ЗМІ

02 червня 2024, 20:25
Саудівська Аравія не братиме участь в Саміті миру в Швейцарії – ЗМІ
Фото: з відкритих джерел
Влада Саудівської Аравії не планує брати участь в Україною саміті миру, який пройде в середині червня у Швейцарії.

Про це повідомили джерела німецького агентства DPA, пише Bild.

Саудівська Аравія не планує брати участь у саміті миру, німецьке агентство отримало від джерел в дипломатичних колах в Ер-Ріяді.

Причина в тому, що на саміті миру в Швейцарії не буде присутня росія.

Офіційного підтвердження рішення Саудівської Аравії ще не було. 

Нагадаємо, що організований Україною і Швейцарією Глобальний саміт миру пройде на швейцарському курорті Бюрґеншток 15-16 червня. 

106 країн візьмуть участь в Саміті миру.

 

Саудівська Аравіясаміт миру

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