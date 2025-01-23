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Саудівська Аравія планує інвестувати $600 млрд в економіку США

23 січня 2025, 15:07
Саудівська Аравія планує інвестувати $600 млрд в економіку США
Фото: з відкритих джерел
Гроші нададуть упродовж чотирьох років.
Саудівська Аравія має намір інвестувати в США щонайменше 600 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років.
 
Про це заявив наслідний принц Мохаммед бін Салман, пише Financial Times.
 
Королівство прагне поглибити зв’язки зі своїм "найважливішим західним союзником" після повернення Дональда Трампа в Білий дім, сказав він у телефонній розмові з Дональдом Трампом.
 
Також принц привітав Трампа із призначення на посаду і сказав, що реформи, запропоновані новою адміністрацією США, "створять безпрецедентне економічне процвітання та можливості".
 
Більше подробиць щодо того, на які галузі скерують інвестиції, не надали, але принц пообіцяв, що інвестиції можуть "потенційно перевищити цю суму, якщо виникнуть додаткові можливості".
 
Видання нагадує, що у понеділок Трамп заявив, що розгляне можливість своєї першої закордонної поїздки до Саудівської Аравії, якщо там погодяться купити американських товарів на 500 мільярдів доларів, так, як це вже було під час його першого терміну на посаді. Тоді Саудівська Аравія погодилася купити американської продукції на 450 мільярдів доларів.

 

економікаСШАСаудівська Аравія

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