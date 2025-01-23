Саудівська Аравія планує інвестувати $600 млрд в економіку США

Гроші нададуть упродовж чотирьох років.

Саудівська Аравія має намір інвестувати в США щонайменше 600 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років.

Про це заявив наслідний принц Мохаммед бін Салман, пише Financial Times.

Королівство прагне поглибити зв’язки зі своїм "найважливішим західним союзником" після повернення Дональда Трампа в Білий дім, сказав він у телефонній розмові з Дональдом Трампом.

Також принц привітав Трампа із призначення на посаду і сказав, що реформи, запропоновані новою адміністрацією США, "створять безпрецедентне економічне процвітання та можливості".