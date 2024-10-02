Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Саудівська Аравія погрожує обвалити ціни на нафту нижче $50 – WSJ

02 жовтня 2024, 15:55
Саудівська Аравія погрожує обвалити ціни на нафту нижче $50 – WSJ
Захід занепокоєний, що війна на Близькому Сході може завадити нафтовому експорту у Перській затоці, що призведе до зростання цін.
Міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії заявив, що ціни можуть впасти до $50 за барель, якщо члени ОПЕК+ не дотримуватимуться лімітів на видобуток. Інші виробники зрозуміли це як приховану загрозу і готовність королівства розпочати цінову війну, аби зберегти свою частку на ринку.
 
Про це пише Wall Street Journal.
 
Ключові члени Організації країн-експортерів нафти та їхні союзники, разом відомі як ОПЕК+, сьогодні повинні обговорити це на онлайн-зустрічі. Після запуску Іраном ракет по Ізраїлю ціни на нафту зросли після тижнів стабільного зниження.
 
Однак Захід занепокоєний, що війна на Близькому Сході може завадити нафтовому експорту у Перській затоці, що призведе до зростання цін.
 
Лідерка ОПЕК Саудівська Аравія незадоволена тим, що інші члени організації не дотримуються обмежень на видобуток. За словами присутніх під час розмови делегатів ОПЕК, минулого тижня принц Абдулазіз бін Салман, міністр нафти Саудівської Аравії, попередив, що ціни інших виробників можуть впасти до 50 доларів за барель, якщо вони не виконають погоджених скорочень видобутку.
 
Це стосується, зокрема, Іраку, який перевищив видобуток у серпні, та Казахстану, чий видобуток має зрости з поверненням родовища.
 
За словами одного з делегатів, Саудівська Аравія заявила, що "немає сенсу додавати більше барелів, якщо для них немає місця на ринку".
 
Саудівська Аравія розпочала цінову війну з росією в березні 2020 року. Рішення королівства досягти рекордних рівнів на тлі пандемії Covid сприяло 65% квартальному падінню цін на нафту до 17-річного мінімуму. Інший крок Саудівської Аравії щодо збільшення видобутку, щоб покарати інших виробників, призвів до обвалу цін на нафту нижче 10 доларів за барель у 1986 році.

 

нафтаСаудівська Аравіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ні Києву, ні Європі не варто спішити
Політика
Ні Києву, ні Європі не варто спішити "миритися" з росією. У випадку перемоги Гарріс Америка може віднайти свої "яйця" – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 02 жовтня 2024, 17:02
Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 жовтня 2024, 12:26
Генштаб знову наступив на ті самі граблі. Про ротацію та вивід 72-ї бригади з Вугледара – Том Купер
Політика
Генштаб знову наступив на ті самі граблі. Про ротацію та вивід 72-ї бригади з Вугледара – Том Купер
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 21:34
Чи дозволить Америка перемогти Україні? Що треба зробити Гарріс для перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Чи дозволить Америка перемогти Україні? Що треба зробити Гарріс для перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 16:17
Провал оборонних експертів щодо України. В питанні війни і миру уряди повинні вислуховувати різні думки – Еліот Коен та Філліпс О'Брайен
Політика
Провал оборонних експертів щодо України. В питанні війни і миру уряди повинні вислуховувати різні думки – Еліот Коен та Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 12:29
Покровськ, можливо, втримається. Але росіяни зрівняють його із землею – Дональд Гілл
Cуспільство
Покровськ, можливо, втримається. Але росіяни зрівняють його із землею – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 09:58
Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев
Політика
Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 16:06
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 12:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється