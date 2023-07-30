Саудівська Аравія проведе мирні переговори щодо України без участі росії

Країна планує провести мирні переговори щодо України наступного місяця.

Про це повідомляє France24.

"На початку наступного місяця Саудівська Аравія має намір провести переговори щодо України між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, зокрема Індією та Бразилією", - йдеться в матеріалі.

Проведення саміту заплановане на 5-6 серпня в місті Джидда.

Україна та Захід сподіваються, що результатом перемовин стане мирний саміт в кінці року.

Також очікується, що на саміті буде підписано документ з загальними принципами розв'язання війни в Україні, які потім дадуть старт майбутнім мирним переговорам із рф.

росія цьогоріч не братиме участь у саміті.