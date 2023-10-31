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Саудівська Аравія привела армію в підвищену готовність через зіткнення з хуситами – Bloomberg

31 жовтня 2023, 09:23
Саудівська Аравія привела армію в підвищену готовність через зіткнення з хуситами – Bloomberg
Фото: з відкритих джерел
Видання пише, що хусити намагалися запустити ракету над королівством у бік Ізраїлю.

Саудівська Аравія перевела збройні сили у стан підвищеної бойової готовності після зіткнень із воєнізованим угрупуванням із Ємену Ансар Аллах (хусити).

Про це повідомляє Bloomberg.

Четверо саудівських солдатів загинули в бою в гірській провінції Джазан на кордоні з Єменом. Загибель військових стала першим випадком бойового зіткнення з хуситами з того часу, як у квітні минулого року було досягнуто попереднього перемир’я. Зіткнення на кордоні Ємену та Саудівської Аравії супроводжувались запуском хуситами крилатих ракет і безпілотників по Ізраїлю 19 жовтня, які, за словами Пентагона, були перехоплені американським есмінцем у Червоному морі.

За словами джерел видання, одна з цих ракет також була перехоплена засобами ППО Саудівської Аравії та впала на територію країни.

Речники уряду Саудівської Аравії та сил хасидів не відповіли на запити про коментарі.

ІзраїльСаудівська Аравіявійна в Україніросія окупанти

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