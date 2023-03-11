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Саудівська Аравія відновила дипвідносини з Іраном

11 березня 2023, 12:54
Саудівська Аравія відновила дипвідносини з Іраном
Джерело: ukrinform
Це сталося через сім років після їхнього розриву через війну в Ємені, де Тегеран підтримав ворожих до Ер-Ріяда повстанців.

На тлі все більшого залучення Ірану до війни з Україною Саудівська Аравія вирішила відновити дипломатичні відносини з цією країною.

Про відновлення дипломатичних стосунків повідомляє британська служба BBC.

Несподіване оголошення було зроблено після чотирьох днів переговорів між офіційними особами обох сторін у Китаї. Попередні спроби примирення двох країн були невдалими, але 10 березня дві країни заявили, що відкриють посольства протягом двох місяців. Вони також відновлять відносини у сфері торгівлі та безпеки.

США з обережністю сприйняли цю заяву. Координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що адміністрація підтримує "будь-які зусилля з деескалації напруженості в регіоні". Але він додав: "Ще невідомо, чи збирається Іран виконувати свої зобов’язання".

Ізраїль, який закликав до максимального тиску на Іран через його ядерну програму, утримався від коментарів.

ІранСаудівська Аравіядипломативідносини

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