Саудівська Аравія відновила дипвідносини з Іраном

Це сталося через сім років після їхнього розриву через війну в Ємені, де Тегеран підтримав ворожих до Ер-Ріяда повстанців.

На тлі все більшого залучення Ірану до війни з Україною Саудівська Аравія вирішила відновити дипломатичні відносини з цією країною.

Про відновлення дипломатичних стосунків повідомляє британська служба BBC.

Несподіване оголошення було зроблено після чотирьох днів переговорів між офіційними особами обох сторін у Китаї. Попередні спроби примирення двох країн були невдалими, але 10 березня дві країни заявили, що відкриють посольства протягом двох місяців. Вони також відновлять відносини у сфері торгівлі та безпеки.



США з обережністю сприйняли цю заяву. Координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що адміністрація підтримує "будь-які зусилля з деескалації напруженості в регіоні". Але він додав: "Ще невідомо, чи збирається Іран виконувати свої зобов’язання".

Ізраїль, який закликав до максимального тиску на Іран через його ядерну програму, утримався від коментарів.