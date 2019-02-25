Саудівська Аравія вперше призначила жінку послом своєї країни
"Оглядачі у США припускають, що це призначення є спробою Ель-Ріяда відновити добрі відносини з Вашингтоном, зіпсовані вбивством журналіста Джамаля Хашоггі. Розвідка США назвала наслідного принца Мухаммеда бін Салмана відповідальним за це вбивство", - повідомляє "Голос Америки".
Таке рішення свідчить про бажання уряду модернізуватися і розширити роль жінок у суспільстві, заявляють проурядові інформагентства Саудівської Аравії.
Рима - дочка принца Бандара, який очолював саудівську дипломатичну місію у Вашингтоні з 1983 по 2005 роки.
Принцеса здобувала вищу освіту в США. Вона активно виступає за права жінок у Саудівській Аравії. У 2014 році Forbes включив її до списку 200 найвпливовіших жінок в арабському світі.
Також, Саудівська Аравія дозволила жінкам старше 25 років в’їжджати до країни за туристичними візами без супроводу чоловіків. Додамо, жінкам Саудівської Аравії дозволили мати власний бізнес.
Нагадаємо, Словенія стала першою країною НАТО, в якій Генеральний штаб очолила жінка. Тепер армією командуватиме пані генерал-майор Альонка Ерменц.
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