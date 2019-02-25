Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Саудівська Аравія вперше призначила жінку послом своєї країни

Таке рішення свідчить про бажання уряду розширити роль жінок у суспільстві
Принцеса Рима бінт Бандар буде послом Саудівської Аравії у Сполучених Штатах.
Саудівська Аравія вперше призначила жінку послом своєї країни Фото: Getty Images

"Оглядачі у США припускають, що це призначення є спробою Ель-Ріяда відновити добрі відносини з Вашингтоном, зіпсовані вбивством журналіста Джамаля Хашоггі. Розвідка США назвала наслідного принца Мухаммеда бін Салмана відповідальним за це вбивство", - повідомляє "Голос Америки".

Таке рішення свідчить про бажання уряду модернізуватися і розширити роль жінок у суспільстві, заявляють проурядові інформагентства Саудівської Аравії.

Рима - дочка принца Бандара, який очолював саудівську дипломатичну місію у Вашингтоні з 1983 по 2005 роки.

Принцеса здобувала вищу освіту в США. Вона активно виступає за права жінок у Саудівській Аравії. У 2014 році Forbes включив її до списку 200 найвпливовіших жінок в арабському світі. 

Також, Саудівська Аравія дозволила жінкам старше 25 років в’їжджати до країни за туристичними візами без супроводу чоловіків. Додамо, жінкам Саудівської Аравії дозволили мати власний бізнес.

Нагадаємо, Словенія стала першою країною НАТО, в якій Генеральний штаб очолила жінка. Тепер армією командуватиме пані генерал-майор Альонка Ерменц.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 02 2019 12:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.