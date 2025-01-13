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ПОЛІТИКА

Саудівська Аравія виступила за скасування санкцій проти Сирії

13 січня 2025, 08:36
Саудівська Аравія виступила за скасування санкцій проти Сирії
Фото: з відкритих джерел
Своєю чергою США та європейські країни з обережністю ставляться до ісламістського коріння нових правителів Сирії.

У неділю Саудівська Аравія провела зустріч із провідними дипломатами Європейського союзу. Головною темою стала Сирія.

Про це повідомляє NBC News.

Як пише видання, європейські та близькосхідні дипломати зустрілися в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, щоб обговорити майбутнє Сирії. Під час зустрічі представники приймаючої країни закликали європейців зняти санкції з Сирії, щоб прискорити відновлення країни та її економіки після повалення режиму сирійського диктатора Башара Асада в грудні 2024 року.

Своєю чергою США та європейські країни з обережністю ставляться до ісламістського коріння нових правителів Сирії - колишніх повстанців, які повалили Асада. Тому було зроблено заяву про те, що припинення санкцій залежить від прогресу політичного переходу.

NBC News пише, що Тимчасовий уряд на чолі з колишніми повстанцями пообіцяв перейти до плюралістичної, відкритої системи. Він шукає міжнародну підтримку, оскільки країна намагається оговтатися від майже 14 років громадянської війни, в якій загинуло близько 500 000 осіб і яка призвела до переміщення половини довоєнного населення в 23 мільйони осіб.

Як повідомляється, новий міністр закордонних справ Сирії Асад аль-Шайбані теж був присутній на недільних зборах.

СиріясанкціїСаудівська Аравія

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