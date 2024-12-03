Саудівська Аравія витісняє рф з азійського нафтового ринку

У листопаді імпорт нафти з Саудівської Аравії в Азію зріс до 5,83 млн барелів на добу

Країни Азії збільшують обсяги закупівель нафти у Саудівській Аравії та зменшують постачання з росії.

Про це повідомляє Reuters.

російська нафта залишається переважно обмеженою двома основними ринками – Китаєм та Індією, – з часу запровадження санкцій через вторгнення в Україну у 2022 році.

Зазначається, що у листопаді імпорт нафти з Саудівської Аравії в Азію зріс до 5,83 млн барелів на добу (порівняно з 5,28 млн у жовтні). Тоді як постачання з росії знизилося до 3,51 млн (з 3,96 млн), що є найнижчим показником із січня.