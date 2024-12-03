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Саудівська Аравія витісняє рф з азійського нафтового ринку

03 грудня 2024, 12:51
Саудівська Аравія витісняє рф з азійського нафтового ринку
У листопаді імпорт нафти з Саудівської Аравії в Азію зріс до 5,83 млн барелів на добу

Країни Азії збільшують обсяги закупівель нафти у Саудівській Аравії та зменшують постачання з росії.

Про це повідомляє Reuters.

російська нафта залишається переважно обмеженою двома основними ринками – Китаєм та Індією, – з часу запровадження санкцій через вторгнення в Україну у 2022 році.
 
Зазначається, що у листопаді імпорт нафти з Саудівської Аравії в Азію зріс до 5,83 млн барелів на добу (порівняно з 5,28 млн у жовтні). Тоді як постачання з росії знизилося до 3,51 млн (з 3,96 млн), що є найнижчим показником із січня.
 
Також Китай зменшив закупівлі російської нафти з 2,19 млн до 2,04 млн барелів на добу, а Індія – з 1,75 млн до 1,47 млн. Одночасно Китай збільшив імпорт із Саудівської Аравії з 1,62 млн до 1,68 млн, а Індія – з 610 тис. до 770 тис.
 
Reuters пише, що російська нафта потребує значно більших витрат на транспортування через довший морський маршрут від Балтики до азійських ринків. Додатково, введення нових санкцій проти "тіньового флоту" російських танкерів збільшує витрати. Велика Британія минулого тижня внесла до чорного списку ще 30 суден, збільшивши їхню кількість до 73.
 
Центр протидії дезінформації зауважує, що зниження попиту на російську нафту може ускладнити фінансування війни проти України, оскільки нафта є ключовим джерелом доходів рф.

 

війна в Україніросія окупантинафта рф

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