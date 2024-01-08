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Саудівська Аравія знижує ціни на нафту – Bloomberg

08 січня 2024, 15:25
Саудівська Аравія знижує ціни на нафту – Bloomberg
Фото: з відкритих джерел
Сильне світове постачання, зокрема зі США, підвищує ймовірність профіциту, що змусило групу ОПЕК+ продовжити скорочення видобутку цього року.

Саудівська Аравія знизить ключові ціни на нафту для покупців у всіх регіонах, включно з основним азійським ринком, на тлі слабкого ринку.

Про це пише Bloomberg.

Споживання нафти зазвичай знижується у лютому та березні. Нафтопереробні заводи використовують цей період для закриття деяких підприємств на періодичне технічне обслуговування. Водночас сильне світове постачання, зокрема зі США, підвищує ймовірність профіциту, що змусило групу ОПЕК+ на чолі із Саудівською Аравією та росією продовжити скорочення видобутку цього року.

Державний виробник Saudi Aramco знизив ціну на свою флагманську нафту Arab Light для постачання в Азію на 2–1,50 долара за барель вище контрольної позначки. За прогнозами, цифра мала становити $1,25. Aramco також знизила всі ціни на постачання у лютому до Північно-Західної Європи, Середземномор'я та Північної Америки.

Торік світові ціни на нафту знизилися вперше з 2020-го. Ринок досі ігнорував занепокоєння щодо війни між Ізраїлем та Хамасом та поглиблення заворушень на Близькому Сході. 

війна в Україніросія окупантиСаудівська Аравіяціни нафта

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