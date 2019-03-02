Савченко подала документи до ЦВК без застави у розмірі 2,5 млн гривень

Лідерка "Суспільно-політичної платформи Надії Савченко" Віра Савченко подала документи для реєстрації її сестри Надії Савченко кандидатом у президенти України без застави у розмірі 2,5 мільйона гривень.

Віра Савченко принесла всі необхідні документи до Центрально виборчої комісії. За словами Віри, вони подали документи без грошової застави, посилаючись на ст. 103 Конституції України, повідомляє "Громадське".

"Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою", - йдеться в статті.

Утім грошова застава кандидатами вноситься, згідно зі ст. 49 Закону "України Про вибори Президента України".

Нагадаємо, що народну депутатку Надію Савченко, яка перебуває в СІЗО за підозрою в підготовці теракту в центрі Києва, висунули в президенти України на з’їзді партії "Суспільно-політична платформа Надії Савченко".