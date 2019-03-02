Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Савченко подала документи до ЦВК без застави у розмірі 2,5 млн гривень

Віра Савченко принесла всі необхідні документи до Центрально виборчої комісії
Лідерка "Суспільно-політичної платформи Надії Савченко" Віра Савченко подала документи для реєстрації її сестри Надії Савченко кандидатом у президенти України без застави у розмірі 2,5 мільйона гривень.
Савченко подала документи до ЦВК без застави у розмірі 2,5 млн гривень Фото: liga.net

Віра Савченко принесла всі необхідні документи до Центрально виборчої комісії. За словами Віри, вони подали документи без грошової застави, посилаючись на ст. 103 Конституції України, повідомляє "Громадське".

"Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою", - йдеться в статті.

Утім грошова застава кандидатами вноситься, згідно зі ст. 49 Закону "України Про вибори Президента України".

Нагадаємо, що народну депутатку Надію Савченко, яка перебуває в СІЗО за підозрою в підготовці теракту в центрі Києва, висунули в президенти України на з’їзді партії "Суспільно-політична платформа Надії Савченко".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 02 2019 20:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.