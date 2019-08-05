ПОЛІТИКА НОВИНИНародний депутат Надія Савченко заявила, що готова очолити Міністерство оборони України або Міністерство закордонних справ при президенті Володимирі Зеленському.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Савченко заявила, що готова очолити Міноборони або МЗС
Нардеп вважає, що може бути корисною для новообраного президента на цих посадах
фото: radiosvoboda.org
За її словами, вона може бути корисною новообраному президенту на цих посадах, повідомляє LB.ua.
"Савченко корисна Зеленському як міністр оборони або міністр закордонних справ", - заявила нардеп. При цьому вона підкреслила, що особисто з новообраним президентом поки що не спілкувалася.
"У мене були розмови з людьми Зеленського, але з ним самим я не спілкувалася", - зазначила Савченко.
Нагадаємо, обвинувачена в тероризмі народний депутат Надія Савченко вийшла на волю після 13 місяців в СІЗО.
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08 05 2019 17:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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