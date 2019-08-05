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Савченко заявила, що готова очолити Міноборони або МЗС

Нардеп вважає, що може бути корисною для новообраного президента на цих посадах
Народний депутат Надія Савченко заявила, що готова очолити Міністерство оборони України або Міністерство закордонних справ при президенті Володимирі Зеленському.
Савченко заявила, що готова очолити Міноборони або МЗС фото: radiosvoboda.org

За її словами, вона може бути корисною новообраному президенту на цих посадах, повідомляє LB.ua.

"Савченко корисна Зеленському як міністр оборони або міністр закордонних справ", - заявила нардеп. При цьому вона підкреслила, що особисто з новообраним президентом поки що не спілкувалася.

"У мене були розмови з людьми Зеленського, але з ним самим я не спілкувалася", - зазначила Савченко.

Нагадаємо, обвинувачена в тероризмі народний депутат Надія Савченко вийшла на волю після 13 місяців в СІЗО.

 

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08 05 2019 17:43
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