НОВИНИГосподарський суд міста Києва прийняв позовну заяву "дочки" російського "Сбербанку" в Україні до Державної акціонерної холдингової компанії "Артем" про стягнення заборгованості у розмірі близько 500 мільйонів гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Сбербанк" хоче стягнути з заводу “Укроборонпрому” 500 мільйонів
Підготовче засідання відбудеться у листопаді.
Фото: Укрінформ
Про це свідчить ухвала, опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє "Економічна Правда".
У заяві "Сбербанку" йдеться про стягнення заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії від 20.01.2014 року в розмірі 10, 216 млн доларів та 203, 8 млн грн.
Підготовче засідання відбудеться у листопаді.
Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" - компанія зі структури "Укроборонпрому", що розташовується вздовж вулиці Іллєнка біля станції метрополітену "Лук’янівська". Спеціалізується на виробництві спеціальної, авіаційної та медичної техніки.
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26 10 2020 11:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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