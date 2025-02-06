"Сбербанк" і китайський стартап DeepSeek об'єднуються для досліджень у сфері ШІ – ЗМІ

Журналісти зазначали, що китайський чатбот оминає питання про війну в Україні.

Найбільший російський банк "Сбербанк" планує співпрацювати з китайськими вченими у сфері штучного інтелекту. Рішення ухвалили після того, як китайський стартап DeepSeek створив потужну модель ШІ набагато дешевше, ніж американські конкуренти, та змінив ландшафт в індустрії.

Про це повідомляє Reuters.

"У "Сбербанку" багато вчених. Через них ми плануємо проводити спільні дослідницькі проєкти з дослідниками з Китаю", — заявив журналістам перший заступник голови "Сбербанку" Алєксандр Вєдяхін.

Нагадаємо, після запуску DeepSeek американські фондові ринки зазнали значного падіння. Подія поставила під сумнів технологічне лідерство США та викликала хвилю невизначеності серед інвесторів. Проте, як повідомляло The New York Times, китайський чатбот оминає питання про російські воєнні злочини в Україні та поширює китайську пропаганду. Фахівці, які аналізували DeepSeek, зафіксували його упередженість у висвітленні чутливих тем. Зокрема, чатбот уникнув прямої відповіді на питання щодо дій російських військ у Бучі в 2022 році, які відповідальні за масові вбивства у місті на Київщині. В іншому випадку DeepSeek спотворив висловлювання колишнього президента США Джиммі Картера, адаптуючи їх до китайської позиції щодо Тайваню, який Пекін вважає частиною КНР. Цей випадок задокументували дослідники NewsGuard, які у своєму звіті назвали DeepSeek "машиною для дезінформації".