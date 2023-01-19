СБУ: 15 років тюрми загрожує ексрегіоналам, які очолюють окупаційну адміністрацію Старобільського району

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру.

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази державної зради ще на трьох колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом на тимчасово окупованій росіянами частині Луганщини, інформує пресслужба СБУ.

Це троє представників колишньої Партії регіонів, які до 2014 року обіймали посади голови Старобільської райдержадміністрації та його заступника, а також мера райцентру.

На початку повномасштабного вторгнення вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України, за що їх призначили очільниками створеної окупантами "администрации Старобельского района лнр".

Перебуваючи на "посадах" колаборанти виконували завдання москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні.

Встановлено, що зловмисники беруть активну участь у створенні нових окупаційних органів на території захопленого району.

Саме вони організували "відкриття" у Старобільську підконтрольних рф "таможенного поста" та місцевого підрозділу "мвд лнр"

Крім цього, 12 травня минулого року з нагоди "дня росії" колаборанти взяли участь у "церемонії" підняття на центральній площі міста прапорів країни-агресорки і терористичної організації лнр.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру.