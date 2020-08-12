СБУ блокувала спробу незаконного вивезення з України комплектуючих до ЗРК "Оса"

Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність посадових осіб одного з вітчизняних суб'єктів господарювання, які здійснили спробу незаконного експорту товарів військового призначення.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-центр СБУ.

"Співробітники спецслужби встановили, що організатори планували експортувати до однієї з середньоазіатських країн складові агрегати для зенітно-ракетного комплексу "Оса-АКМ", які належать до системи розвідки цілей, їх показу, визначення дальності до них, спостереження та супроводження цілі", - йдеться у повідомленні.

Зенітно-ракетний комплекс "Оса-АКМ" також призначений для захисту військ на марші і в рухливих видах бою.

Зазначається, що для приховування військового призначення переміщуваних товарів службовці суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності надали до митних органів України документальні матеріали, в яких зазначені неправдиві відомості щодо дійсних найменувань товару та мети його цільового використання. Відповідно будь-які дозвільні документи Державної служби експортного контролю України, передбачені чинним законодавством для переміщення таких вантажів, у відправника були відсутні.

Задокументовані матеріали будуть передані до органу досудового розслідування з метою ухвалення процесуального рішення щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

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