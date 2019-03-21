СБУ ліквідувала українське продовження російського наркосиндикату "Хімпром"

Служба безпеки України розгромила українське відділення російського наркосиндикату "Хімпром".

Ця організація діяла на території України щонайменше з 2014 року. Наркотики, в основному синтетичні, продавали за криптовалюту. Виручені кошти були легалізовані, зокрема, через будівництво, торгівлю, ресторанний бізнес. За попередніми оцінками, щорічний обіг цієї злочинної організації складав десятки мільйонів доларів.

"Сьогодні, починаючи з четвертої ранку на території Києва, Київської області, в Херсонській, Миколаївській, Одеській областях були проведені більш ніж 100 слідчих дій, у тому числі понад 80 обшуків", - розповів начальник одного з департаментів Генпрокуратури Сергій Кизь, інформує LB.ua.

Затримано близько 20 представників верхівки злочинного угруповання, але до протиправної діяльності були залучені понад тисячу осіб. Невелика кількість організаторів встигла втекти за кордон.

"Розробку" наркосиндикату вели близько року.

"Що стосується цієї організації. Вона колись називалася "Хімпром", була створена громадянами РФ на території РФ. Після того як у 2017 році були масові затримання таких ось учасників угруповання, її ватажки виїхали за межі РФ, реорганізувалися і почали свою злочинну діяльність в Україні", - сказав перший заступник голови СБУ Демчина.

"Щоб було зрозуміло, яка була дисципліна в цій організації, розповім таке: в окремих членів злочинної організації на сьогодні немає пальців на руках. За будь-яке порушення встановлених правил конспірації, несанкціоновані контакти, використання власних мобільних телефонів на робочих місцях приїжджали спеціально навчені люди і просто відрубували пальці. Така ось ситуація", - додав він.

Демчина підкреслив, що аналогів сьогоднішньої операції в історії України ще не було.