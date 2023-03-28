СБУ ліквідували корупційну схему, пов'язану із "зерновою угодою"

Учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію.

Служба безпеки України ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

Учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію.

За хабарі вони "гарантували" зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції, повідомляє прес-служба СБУ.

За відмову сплачувати "данину" погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури.

Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди отримання майже 400 тис. у гривневому еквіваленті посередником, якого посадовці залучили для передачі хабарів.

"Встановлено, що за кожну тонну експортованої продукції учасники схеми вимагали "данину" у розмірі 40 американських центів", – йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження СБУ задокументувала передачу посереднику чергового "завдатку".

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Заходи проводили співробітники СБУ в Одеській і Черкаській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.