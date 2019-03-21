СБУ "накрила" найбільшу в історії України нарколабораторію психотропів
"Під час проведення санкціонованих обшуків у приватному будинку на столичних "Осокорках" правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення наркотиків, більш ніж 10 кг психотропної речовини альфа PVP, 5 кг мефедрону, більш ніж 5 кг амфетаміну загальною вартістю за цінами "чорного ринку" понад 20 млн гривень", - повідомляє СБУ.
Співробітники спецслужби встановили, що зазначене житло, крім лабораторії, використовували як філію нелегального інтернет-магазину з продажу психотропів, через який і здійснювалася реалізація наркотиків. Веб-ресурс розміщувався в прихованій мережі інтернет-з'єднань Darknet.
Фото: ssu.gov.ua
"Зараз затримано трьох учасників наркоугруповання. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення фігурантам справи підозри й обрання запобіжного заходу - утримання під вартою. Триває досудове слідство", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що четверо українців створили та підтримували діяльність найвідомішого у Darknet ресурсу "xDedic", що дозволяв користувачам продавати й купувати доступ до зламаних серверів.
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