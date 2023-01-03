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ПОЛІТИКА

СБУ оголосила перші підозри вищому командуванню рф за обстріли цивільних об’єктів України

03 січня 2023, 10:26
СБУ оголосила перші підозри вищому командуванню рф за обстріли цивільних об’єктів України
СБУ підозра рф
Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі

Служба безпеки України зібрала доказову базу на двох представників вищого командування рф, які несуть відповідальність за обстріли цивільних об’єктів України, йдеться у повідомленні СБУ. 

Одним із них є командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС рф генерал-полковник Сергій Кобилаш. А іншим – колишній командувач Чорноморським флотом рф адмірал Ігор Осіпов.

Їм обом оголошено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об’єктів в Україні. Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Так, у ході розслідування слідчі СБУ встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва росії щодо знищення українських міст.

Саме за його наказом російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об’єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України.

Для проведення повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22.


війнаСБУРФУкраїнапідозрарф тероризм

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