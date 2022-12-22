СБУ оголосила у розшук екс-нардепа "регіонала", який переховується на росії

Служба безпеки України оголосила у розшук колишнього народного депутата від "Партії Регіонів" Дмитра Святаша, який закликав українців підтримувати повномасштабне вторгнення росії та отримувати паспорти рф

Служба безпеки України оголосила у розшук колишнього народного депутата від "Партії Регіонів" Дмитра Святаша, який закликав українців підтримувати повномасштабне вторгнення росії та отримувати паспорти рф, повідомили в СБУ.

Втікач-зловмисник був представником Харківського осередку "Партії Регіонів" й саме від цієї політсили він 5 разів обирався до українського парламенту.

"Після початку повномасштабного вторгнення він виступав на підтримку країни-агресора та виправдовував захоплення частини східних і південних районів України", - йдеться у повідомденні.

Дмитра Святаша росіяни планували зробити гауляйтером. Зараз він переховується на росії.

Досудове розслідування продовжується.