СБУ оголосила у розшук екс-нардепа "регіонала", який переховується на росії
Служба безпеки України оголосила у розшук колишнього народного депутата від "Партії Регіонів" Дмитра Святаша, який закликав українців підтримувати повномасштабне вторгнення росії та отримувати паспорти рф, повідомили в СБУ.
Втікач-зловмисник був представником Харківського осередку "Партії Регіонів" й саме від цієї політсили він 5 разів обирався до українського парламенту.
"Після початку повномасштабного вторгнення він виступав на підтримку країни-агресора та виправдовував захоплення частини східних і південних районів України", - йдеться у повідомденні.
Дмитра Святаша росіяни планували зробити гауляйтером. Зараз він переховується на росії.
Досудове розслідування продовжується.