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СБУ оголосила в розшук одного з фігурантів справи MH17

У розшуковій картці відсутня фотографія Іваннікова
Служба безпеки України оголосила в розшук офіцера Головного розвідувального управління РФ Олега Іваннікова, який є ключовим фігурантом розслідування катастрофи пасажирського Boeing рейсу МН17.
СБУ оголосила в розшук одного з фігурантів справи MH17 Фото: ВВС

Інформацію про це внесено в базу даних сайту Міністерства внутрішніх справ України.

Іваннікова розшукують з 21 січня 2019 року. Йому інкримінують злочини за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації, керівництво або участь у ній) і ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

У розшуковій картці відсутня фотографія Іваннікова.

Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.

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20 02 2019 08:50
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