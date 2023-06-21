СБУ оприлюднила перелік партій і громадських організацій рф, що підтримують війну

З цими російськими силами заборонено співпрацювати українським партіям, організаціям та фондам.

Служба безпеки України запровадила перелік російських партій та громадських організацій, які підтримують війну проти України. Серед них “Единая россия”.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, СБУ оприлюднила перелік політичних партій та громадських організацій рф, які загрожують державній безпеці України. До списку увійшли п’ять політсил та вісім громадських організацій.

“Встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення Української державності та громадян нашої країни”, - розповіли в СБУ.

До переліку увійшли:

Політична партія “Единая россия”.

Політична партія “Справедливая россия – патриоты – за правду”.

Політична партія “Либерально-демократическая партия россии”.

Політична партія “Новые люди”.

Політична партія “Коммунистическая партия российской федерации”.

Громадська організація “Молодая гвардия единой россии”.

Добровольчий молодіжний громадський рух “Волонтерская рота боевого братства”.

Дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух “Юнармия”.

Громадсько-державний рух дітей та молоді “Движение первых”.

Громадська організація “российский союз молодежи”.

Громадський рух “общероссийский народный фронт”.

Благодійний фонд “Добро и дело”.

Громадська організація “российская ассоциация защиты религиозной свободы”.

“Відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань рф на території України. Крім цього, з вищевказаними організаціями рф заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам”, - заявили в СБУ.