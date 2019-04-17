СБУ "оживила" підривника-невдаху: це росіянин із диверсійної групи

Чоловік, який закладав вибухівку під автомобіль співробітника української розвідки і сам підірвався, живий і арештований – це громадянин Росії Олексій Комаричев.

Одна й та ж диверсійна група причетна і до вбивства керівника спец призначенців ГУР Максима Шаповала, який загинув від вибуху авто 27 червня 2017 року в Києві, і до невдалої спроби вбивства розвідника 4 квітня 2019 року. Про це повідомляє "Українська правда".

"Обидва теракти сплановані, профінансовані, організовані безпосередньо російськими спецслужбами. Це були спільні операції Федеральної служби безпеки РФ та Головного управління Генштабу ЗСУ РФ, більше відомої як військова розвідка Росії", – сказав Грицак.

"Організацію і здійснення обох терактів здійснювали одні й ті самі люди. Виконавець невдалої спроби підриву автомобілю недавно залишився живим, хоча він і перебуває у важкому стані у лікарні. Він заарештований", – заявив голова СБУ.

"Це керівник російської диверсійної терористичної групи, який безпосередньо закладав вибухівку під авто українського розвідника, – громадянин Російської Федерації Комаричев Олексій Анатолійович, 1978 року народження", – повідомив він.

За словами Грицака, з ним діяв інший громадянин Росії Дзортов Тимур Мовлайович.

За даними СБУ, Комаричев у різний час проходив службу як офіцер полку охорони уряду Москви та Федеральної служби РФ із контролю за обігом наркотиків, а з 2016 року "був звільнений за компрометуючих обставин" зі служби – і "під тиском ФСБ поступив на роботу до військової розвідки".

"За сприяння ФСБ він був звільнений з-під варти і залучений до диверсійної діяльності на території країн Євросоюзу та України як офіцер російської розвідки", – заявив Грицак.

А Дзортов 1988 р.н., який мешкав в Інгушетії, був членом оперативної бойової групи.

"Він контролював закладення Комаричевим вибухового пристрою і мав забезпечувати його безпечний відхід" – сказав Грицак.

Дзортова затримали на конспіративній квартирі.

Він – колишній співробітник МВС Росії, учасник бойових дій на Північному Кавказі, до 2013 року служив в особистій охороні голови Інгушетії, у 2015-2017 роках працював заступником керівника глави Інгушетії.

"Комаричев і Дзортов є громадянами Росії, але для прикриття терористичної діяльності в Україні вони мали при собі паспорти Киргизстану на прізвище на прізвища Ломако і Кірік", – пояснив Грицак.

Паспорти є фальшивкою, їхні номери відповідають номерам документів, які видавалися раніше громадянам Киргизстану, додав він. На думку Грицака, таке прикриття свідчить, що вбивства санкціоновані на найвищому рівні РФ.

"Дзортов і Комаричев пройшли декілька етапів підготовки в Москві, у Дагестані та в Донецьку під керівництво офіцерів військової розвідки РФ", – сказав голова СБУ.

"Ліквідацію планувалося замаскувати під побутове вбивство за допомогою ножа – вбивство з хуліганських мотивів. Для цього Комаричев пройшов тренування ножового бою, також його готували як підривника – це інший варіант реалізації наміру. Також відпрацьовувався варіант, за яким Дзортов мав убити українського офіцера з пістолета з глушником", – заявив Грицак.