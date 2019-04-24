СБУ перевірить, хто запустив опитування про від'єднання Галичини

У спецслужбі закликали мешканців регіону не піддаватися на провокації

Співробітники Служби безпеки у Львівській області проводять перевірку за фактом поширення "опитування" щодо "перспектив регіону", зокрема пропозицій створення "окремої незалежної держави" чи "приєднання до іншої держави".

Відповідно до попередніх експертних висновків вказане "опитування" містить окремі ознаки складу злочину, передбаченого статтею 110 Кримінального кодексу України.

Зокрема, публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

"Наразі СБУ вживає заходів для встановлення усіх причетних до організації вказаної провокації та притягнення їх до відповідальності відповідно до чинного законодавства", - повідомляє прес-служба СБУ Львівщини у Facebook.

Повідомляється, що у спецслужбі закликали мешканців регіону не піддаватися на провокації та не сприяти публічному поширенню вказаного "опитування", який є очевидним елементом ворожої пропаганди.

Раніше львівяни повідомляли у Facebook про опитування, яке проводять від імені Київського міжнародного інституту соціології, щодо долі Галичини після завершення президентських виборів.

Нагадаємо, 21 квітня пройшов другий тур президентських виборів,

Кандидатуру Володимира Зеленського, який отримав найбільше голосів виборців, підтримали у всіх регіонах України, окрім Львівської, де фаворитом став Петро Порошенко.