Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

СБУ перевірить, хто запустив опитування про від'єднання Галичини

У спецслужбі закликали мешканців регіону не піддаватися на провокації
Співробітники Служби безпеки у Львівській області проводять перевірку за фактом поширення "опитування" щодо "перспектив регіону", зокрема пропозицій створення "окремої незалежної держави" чи "приєднання до іншої держави".
СБУ перевірить, хто запустив опитування про від Фото: ssu.gov.ua

Відповідно до попередніх експертних висновків вказане "опитування" містить окремі ознаки складу злочину, передбаченого статтею 110 Кримінального кодексу України.

Зокрема, публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

"Наразі СБУ вживає заходів для встановлення усіх причетних до організації вказаної провокації та притягнення їх до відповідальності відповідно до чинного законодавства", -  повідомляє прес-служба СБУ Львівщини у Facebook.

Повідомляється, що у спецслужбі закликали мешканців регіону не піддаватися на провокації та не сприяти публічному поширенню вказаного "опитування", який є очевидним елементом ворожої пропаганди.

Раніше львівяни повідомляли у  Facebook про опитування, яке проводять від імені Київського міжнародного інституту соціології, щодо долі Галичини після завершення президентських виборів.

Нагадаємо, 21 квітня пройшов другий тур президентських виборів,

Кандидатуру Володимира Зеленського, який отримав найбільше голосів виборців, підтримали у всіх регіонах України, окрім Львівської, де фаворитом став Петро Порошенко.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 04 2019 13:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні

Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.