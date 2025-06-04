СБУ показала кадри підготовки атаки на стратегічну авіацію рф

Під удар потрапили більше 40 літаків.

1 червня СБУ проводила операцію по ураженню авіації окупантів в росії. Під удар потрапили більше 40 літаків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела.

У СБУ показали, підготовку до спецоперації під назвою "Павутина". Йдеться про атаку на стратегічну авіацію росії, яку українські сили провели на початку червня.

Джерела надали унікальні кадри підготовки до спецоперації з ураження стратегічної авіації рф.

Зокрема, на відео видно, як одна з фур, завантажена модульними будиночками, вирушає в дорогу.