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ПОЛІТИКА

СБУ повідомила прізвища організаторів депортації українських дітей до рф

16 грудня 2022, 15:58
СБУ повідомила прізвища організаторів депортації українських дітей до рф
Фото: Укрінформ
СБУ ідентифікувала двох росіян, "посадовців" окупаційної псевдо-адміністрації Донеччини, які організували примусову депортацію дітей-сиріт з України до росії під виглядом поїздок до "дитячих таборів"

Служба безпеки України ідентифікувала двох росіян, "посадовців" окупаційної псевдо-адміністрації Донеччини, які організували примусову депортацію дітей-сиріт з України до росії під виглядом поїздок до "дитячих таборів", повідомила прес-служба СБУ.

Організаторами депортації українських дітей є громадяни росії Дмитро Гарцев та Дмитро Шмельов, які називають себе "міністром охорони здоров’я" та "міністром доходів і зборів". Вони входять до найближчого оточення ватажка донецьких бойовиків Дениса Пушилина та за його "протекцією" були призначені до керівних лав окупаційних органів у липні цього року.

Дмитро Гарцев, крім депортації українських дітей-сиріт з Донеччини, займався також переформатуванням медичної галузі регіону під потреби росії. СБУ повідомляє, що за його вказівкою переоблаштовують лікарні захопленої частини Донецької області у військові шпиталі для прийому поранених російських військових.

Дмитро Шмельов у свою чергу займається питаннями перелаштування промислових потужностей для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань рф.

СБУ повідомила обом про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, встановила місця їх перебування і намагатиметься притягти їх до відповідальності.


СБУдітиРФдепортаціяпідозра

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