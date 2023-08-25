СБУ повідомила про підозру главі російської авіакомпанії

Володимир Міхєйчик допомагав перекидати на війну в Україну "вагнерівців" з Ірану та Сирії.

Служба безпеки повідомила про підозру Володимиру Міхєйчику — гендиректору російської авіакомпанії "224 льотний загін".

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Міхєйчик допомагав перекидати російських солдатів і техніку до українського кордону. Насамперед він перевозив озброєння та найманців "ПВК Вагнера" з Близького Сходу.

За даними слідства, із серпня 2022 року по теперішній час Міхєйчик надав шість цивільних бортів для рейсів із Сирії та Ірану до пунктів збору в росії.

Зокрема, 8 серпня 2022 року цивільні літаки "224 льотного загону" перевозили озброєння та інструкторів "ПВК Вагнера" з Ірану до москви міжнародним рейсом RFF8629. А вже 18 вересня минулого року російські найманці прямували авіасполученням "Сирія — Грозний"(рейс RFF8631).

Ще один переліт відбувся 26 лютого 2023 року на рейсі RFF8936 з сирійської Латакії до Ростова-на-Дону. У подальшому "вагнерівців" також перекидали в Україну — вони воювали на південному та східному фронтах, у тому числі під Бахмутом.

Слідчі Служби безпеки повідомили Міхєйчику про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України (планування, підготовка, розвʼязування та ведення агресивної війни). Зловмиснику загрожує до 15 років увʼязнення.