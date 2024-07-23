СБУ повідомила про підозру одному з головних пропагандистів кремля

Правоохоронці зібрали доказову базу на колаборанта Миколу Черкашина.

Колаборанту та пропагандисту кремля на тимчасово окупованих територіях Донецької області Миколі Черкашину повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки Українки (СБУ).

Черкашин очолює так званий медіа-холдинг "ДНР" . Він замінив на посаді зрадника Романа Беседіна, який очолював "інформресурс" до липня 2023 року.

До складу "медіа-холдингу" входять 24 онлайн та друкованих видань, 9 телеканалів, а також 6 радіостанцій. Усі вони за вказівкою колаборанта виправдовують агресивну війну проти України, а також воєнні злочини російських терористів. Зокрема розганяють фейки щодо оперативної ситуації на передовій та прифронтовій території нашої країни.