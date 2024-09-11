СБУ повідомила про підозру російському генералу, який розробив "бліцкриг" для захоплення Харкова

У разі захоплення міста Степаніщев планував віддати наказ підпорядкованим підрозділам взяти під свій контроль усі адміністративні та стратегічні об'єкти міста.

СБУ зібрала доказову базу та заочно повідомила про підозру заступнику командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу рф генерал-лейтенанту Костянтину Степаніщеву, що розробив та намагався реалізувати операцію із захоплення Харкова до кінця лютого 2022 року.

Про це повідомляє преслужба СБУ.

У відомстві повідомили, що відповідно до плану Степаніщева, підпорядковані йому підрозділи сухопутних військ мали за п’ять днів оточити місто і взяти його в кільце.

Для цього штурмові групи військ рф мали прикривати російські винищувачі, а балістичні ракети "Іскандер" атакувати цивільну інфраструктуру обласного центру.