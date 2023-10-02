СБУ повідомила про підозру топ-менеджерці "Роснафти"
Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку Тетяну Грабович, яка входить до складу топменеджменту центрального офісу "Роснафти". Вона публічно підтримує збройну агресію росії проти України, а також заперечує існування України.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Раніше жінка мешкала у Вінниці й була помічницею екснардепа-регіонала Сергія Ківалова. Але у 2014 році переїхала до москви, де отримала російське громадянство і влаштувалася до одного з департаментів нафтового монополіста рф. Там вона відповідає за фінансування "Роснафтою" пропагандистських проєктів Кремля, які спрямовані на поширення фейків про Україну.
На своїй сторінці в Instagram з мільйоном підписників вона заперечує існування України. Зрадниця також публікувала привітання з нагоди фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях нашої держави.
Крім того, у грудні 2022 року Грабович презентувала свою псевдоісторичну книжку, в якій повторює кремлівські наративи про нібито відсутність Української державності. Після проведених експертиз СБУ констатувала: ці "твори" спрямовані на підтримку збройної агресії рф та відбілювання воєнних злочинів країни-агресора.
Оскільки зловмисниця перебуває на території росії, додають в СБУ, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти нашої держави.