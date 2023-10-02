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СБУ повідомила про підозру топ-менеджерці "Роснафти"

02 жовтня 2023, 18:09
СБУ повідомила про підозру топ-менеджерці
Фото: aem-group.ru
Любителька росії пише пропагандистські книжки та пісні.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку Тетяну Грабович, яка входить до складу топменеджменту центрального офісу "Роснафти". Вона публічно підтримує збройну агресію росії проти України, а також заперечує існування України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Раніше жінка мешкала у Вінниці й була помічницею екснардепа-регіонала Сергія Ківалова. Але у 2014 році переїхала до москви, де отримала російське громадянство і влаштувалася до одного з департаментів нафтового монополіста рф. Там вона відповідає за фінансування "Роснафтою" пропагандистських проєктів Кремля, які спрямовані на поширення фейків про Україну.

На своїй сторінці в Instagram з мільйоном підписників вона заперечує існування України. Зрадниця також публікувала привітання з нагоди фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Крім того, у грудні 2022 року Грабович презентувала свою псевдоісторичну книжку, в якій повторює кремлівські наративи про нібито відсутність Української державності. Після проведених експертиз СБУ констатувала: ці "твори" спрямовані на підтримку збройної агресії рф та відбілювання воєнних злочинів країни-агресора.

Оскільки зловмисниця перебуває на території росії, додають в СБУ, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти нашої держави.

 

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