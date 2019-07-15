СБУ проводить обшуки в Дарницькому райсуді Києва, - Слідство.Інфо
З обшуками прийшли до кабінету керівниці апарату суду Вікторії Реверук, повідомляє "Слідство.Інфо".
Підставою для обшуку стали підроблені судові рішення. Цю інформацію журналістам також підтвердила виконувачка обов’язків голови суду Тетяна Щасна.
Водночас речниця СБУ Олена Гітлянська сказала "Слідству.Інфо", що про обшуки в Дарницькому суді їй не відомо.
Як зазначає "Слідство.Інфо", Дарницький райсуд Києва потрапляє в поле зору правоохоронців через підробку документів не вперше - цьогоріч попереднього керівника апарату суду Олексія Медвєдєва визнали винуватим у підробці судових рішень. Він визнав свою вину й заплатив 17 тисяч гривень штрафу.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів звільнив двох виконуючих обов’язки заступників голови Державної фіскальної служби - Віктора Кривіцького та Євгена Бамбізова.
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