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ПОЛІТИКА

СБУ проводить перевірки в урядовому кварталі Києва

11 січня 2023, 10:14
СБУ проводить перевірки в урядовому кварталі Києва
Фото: ssu.gov.ua
Під час перевірок можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян, огляд автомобілів.

Служба безпеки України проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва з метою посилити захист важливих державних об’єктів, а також підвищити безпеку керівництва держави.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, відбувається огляд приміщень для виявлення заборонених предметів, а також можлива перевірка людей і автівок.

Заходи відбуваються у взаємодії СБУ з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян, огляд автомобілів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.


війнаСБУУкраїнаперевірка

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