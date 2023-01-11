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ПОЛІТИКА

СБУ: прислужник церкви московського патріархату закликав до захоплення Києва

11 січня 2023, 12:50
СБУ: прислужник церкви московського патріархату закликав до захоплення Києва
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На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру

Служба безпеки України викрила ще одного поплічника агресора у Житомирській області. Зловмисником виявився прислужник Спасо-Покровського жіночого монастиря місцевої єпархії УПЦ (МП), повідомляє пресцентр відомства.

Після початку повномасштабного вторгнення прислужник публічно підтримав російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини. Для цього він приєднався до прокремлівської Telegram-спільноти «русская весна». Там він закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ.

"Крім цього активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах. Особливо "відзначав" повітряні атаки на об’єкти енергетики та соціальні установи, зокрема школи та лікарні. У своїх дописах зловмисник популяризував рашистів і займався дискредитацією підрозділів Сил оборони", – йдеться в повідомленні.

Також чоловік агітував громадян не вступати до лав українських захисників.

За ініціативи СБУ виявлені матеріали було передано на комплексну судову психолого-лінгвістичну експертизу. За висновками експертів, задокументовані «публікації» загрожують державній безпеці України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників). Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

 


війнаСБУУкраїнамосковський патріархат

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