СБУ розкрила перші результати спецоперації "Павутина" на аеродроми рф

Служба безпеки Україна офіційно підтвердила проведену спеціальну операцію "Павутина" для ураження стратегічної авіації країни-агресора рф.

У СБУ зазначили, що в результаті спецоперації уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування, орієнтовна вартість – $7 млрд.

Деталі спецоперації СБУ пообіцяли розповісти згодом, але наголосили, що робитимуть все, щоб "вигнати ворога з рідної землі".

"Будемо бити його на морі, в повітрі і на землі. А якщо треба – дістанемо і з-під землі", – зазначили у спецслужбі.

Там також процитували українську письменницю й поетесу Ліну Костенко.

"А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни", – написала СБУ.