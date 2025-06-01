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СБУ розкрила перші результати спецоперації "Павутина" на аеродроми рф

01 червня 2025, 20:55
СБУ розкрила перші результати спецоперації
Фото: Служба безпеки України / Telegram
СБУ уразила третину стратавіації країни-окупанта
Служба безпеки Україна офіційно підтвердила проведену спеціальну операцію "Павутина" для ураження стратегічної авіації країни-агресора рф.
 
Про це українська спецслужба поінформувала у Telegram.
 
У СБУ зазначили, що в результаті спецоперації уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування, орієнтовна вартість – $7 млрд.
 
Деталі спецоперації СБУ пообіцяли розповісти згодом, але наголосили, що робитимуть все, щоб "вигнати ворога з рідної землі".
 
"Будемо бити його на морі, в повітрі і на землі. А якщо треба – дістанемо і з-під землі", – зазначили у спецслужбі.
 
Там також процитували українську письменницю й поетесу Ліну Костенко.
 
"А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни", – написала СБУ.

 

СБУвійна в Україніросія окупанти

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