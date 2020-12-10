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СБУ розкрила злочинну групу, що підробляла і продавала паспорти країн Євросоюзу

Зловмисники обладнали п'ять підпільних друкарень
Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) викрили та припинили діяльність міжрегіональної групи, учасники якої підробляли і продавали паспорти країн Європейського Союзу, повідомляє прес-центр СБУ.
СБУ розкрила злочинну групу, що підробляла і продавала паспорти країн Євросоюзу Фото: unian.ua

"За даними досудового слідства, до групи входили мешканець Рівного та двоє жителів Львівської області. Діяли зловмисники під прикриттям агенції із підбору персоналу для роботи в європейських країнах. Для охочих працевлаштуватися за кордоном ділки виготовляли "липові" ID-картки резидентів країн Східної Європи та видавали їх за офіційні документи", - йдеться у повідомленні.

Для виготовлення фальшивок зловмисники обладнали п'ять підпільних друкарень, розташованих у Львові, Дрогобичі та декількох населених пунктах Рівненської області. Вартість комплекту підроблених документів становила від EUR300, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За результатами обшуків за адресами проживання і реєстрації учасників групи виявлено чорнову документацію, банківські картки та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також оргтехніку, яку використовували для виготовлення фальшивок.

Розслідування триває за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше СБУ викрила схему підробки паспортів Євросоюзу
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12 10 2020 12:13
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