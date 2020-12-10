СБУ розкрила злочинну групу, що підробляла і продавала паспорти країн Євросоюзу
"За даними досудового слідства, до групи входили мешканець Рівного та двоє жителів Львівської області. Діяли зловмисники під прикриттям агенції із підбору персоналу для роботи в європейських країнах. Для охочих працевлаштуватися за кордоном ділки виготовляли "липові" ID-картки резидентів країн Східної Європи та видавали їх за офіційні документи", - йдеться у повідомленні.
Для виготовлення фальшивок зловмисники обладнали п'ять підпільних друкарень, розташованих у Львові, Дрогобичі та декількох населених пунктах Рівненської області. Вартість комплекту підроблених документів становила від EUR300, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За результатами обшуків за адресами проживання і реєстрації учасників групи виявлено чорнову документацію, банківські картки та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також оргтехніку, яку використовували для виготовлення фальшивок.
Розслідування триває за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
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